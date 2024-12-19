أزهر الشرقية يعتمد كشوف طلاب الدمج للعام الدراسي الجديد

الشرقية -ياسمين عزت:

اعتمد الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، كشوف الطلاب المقبولين بمعاهد الدمج للمراحل التعليمية الابتدائية الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2025، بعد تحديد القدرات العقلية للطلاب وقدرتهم على مواصلة الدراسة.

وفحصت اللجنة، الطلاب ووقعت الكشف الظاهري عليهم لتحديد قدرتهم على مواصلة الدراسة بالأزهر من الطلاب ذوي الإعاقات البصرية، والعقلية والحركية لفتح الباب أمامهم في الدراسة والاندماج مع المجتمع وزملائهم في نفس الصف الدراسي.

وكشفت الدكتورة عبير عبدالحليم متخصصة الدمح بالمنطقة الأزهرية بالشرقية، قبول نحو 150 طالبا وطالبة بالمراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال وحتى الثانوية، مشيرة إلى تحديد موعد لمقابلتهم وذويهم بالإدارة التعليمية للالتحاق بالمعاهد المخصصة للدمج.