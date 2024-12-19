كرتونة البيض بـ 140 جنيها.. سوق اليوم الواحد يجتذب أهالي البحيرة - فيديو وصور

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، فعاليات سوق اليوم الواحد، والمقام أمام مبنى الغرفة التجارية بمدينة دمنهور، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

يفتح السوق أبوابه أمام الجمهور بدءا من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً، لتقديم تجربة تسوق مميزة تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة.

ويضم السوق العديد من المعروضات التى تضم مخبوزات طازجة وأسماك، لحوم، ودواجن ومنتجات ألبان، بيض، وعسل وخضروات وفواكه طازجة وبقوليات وتوابل متنوعة بالإضافة للمنتجات اليدوية من الخوص والفخار.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمعارض التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشارت إلى أن سوق اليوم الواحد يُقام كل يوم خميس، ويُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة البحيرة وتعزيز ثقة المواطن في المنتج المصري ودعم المزارعين والحرفيين المحليين من خلال توفير منصة مباشرة لعرض منتجاتهم.

ودعت المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المميزة والتخفيضات التى يقدمها السوق .

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