بالصور- "الفيضة الصغرى" تضرب مطروح بأمطار غزيرة

كتب - محمد البدري:

شهدت محافظة مطروح اليوم الخميس؛ سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية تزامناً مع قدوم نوة الفيضة الصغرى.

وتعرضت مدينة مطروح لأمطار متوسطة إلى غزيرة، ما أدى إلى غمر بعض الشوارع والميادين بالمياه؛ كما شهدت مناطق أخرى في المحافظة مثل السلوم وسيدي براني والنجيلة أمطارًا متفاوتة الشدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تأتي هذه التقلبات الجوية مع بداية نوة الفيضة الصغرى، التي تستمر لمدة خمسة أيام، وتشهد خلالها المحافظة أمطاراً تتراوح بين المتوسطة والغزيرة والرعدية، مصحوبة ببرودة الجو في الساعات الأولى والمتأخرة من الليل حتى صباح اليوم التالي، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وقرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ على مستوى المحافظة للتعامل مع تداعيات نوة الفيضة الصغرى.

وأكد المحافظ تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن ومركز السيطرة الوطني، لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها بسرعة؛ كما تم الدفع بفرق التدخل السريع في جميع المدن للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار.