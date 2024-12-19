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إصابة شخصين فى حادث سقوط سيارة بترعة الإسماعيلية

12:21 م الخميس 19 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

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الإسماعيلية- أميرة يوسف:


أصيب شخصان، صباح اليوم الخميس، إثر سقوط سيارة في ترعة على طريق بورسعيد في نطاق محافظة الإسماعيلية.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا بسقوط سيارة اول طريق بورسعيد أمام منطقة كيلو 2 مما أسفر عن إصابة شخصين.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لانتشال السيارة، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

الإسماعيلية ترعة الإسماعيلية حادث سقوط سيارة
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