حصد جوائز دولية.. مسجد باصونة تحفة معمارية أبهرت العالم -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

يُعد مسجد باصونة في سوهاج جوهرة معمارية فريدة، حيث يعتبر من أجمل المساجد على مستوى العالم بفضل تصميمه المميز، وأصبح هذا الصرح الإسلامي مقصدًا للسياح من داخل وخارج مصر منذ افتتاحه في عام 2019، وتم إنشاؤه على مساحة 480 مترًا مربعًا، وذلك بفضل تبرع كريم من إحدى السيدات التي قدمت جزءًا من منزلها ليكتمل جمال المسجد وتتناسق تصميماته.

والمسجد مشيد بالطوب العازل للصوت والحرارة، ويتمتع بالروحانيات العالية، حيث المحراب مصمم ببلاطات من الرخام الأسود، فضلًا عن تزيينه ب 99 مكعبا من الألباستر المشع للضوء، مكتوب عليها أسماء الله الحسنى، وبمجرد دخولك من الباب الخلفي للمسجد والنظر للمحراب يعطي الإيحاء بالنظر للكعبة.

ويوجد في سقف المسجد قبة رئيسية على شكل زهرة اللوتس بها فتحة صغيرة من أعلى، لتعطي إيحاء باتصالك مع الله سبحانه وتعالى، و108 قبة صغيرة من الزجاج بها نوافذ، يعملون على إدخال الضوء والتهوية للمسجد، ويحمل سقف المسجد 4 أعمدة مصممة عكس عقارب الساعة، ويوجد بصحن المسجد منفذ واحد فقط مطل على المقابر التي تحد المسجد من الجهة الشرقية، لتذكرة المصلين بالآخرة.

وحصد مسجد باصونة المركز السابع في مسابقة عبداللطيف الفوزان للعمارة الإسلامية ضمن عدد كبير من المساجد التي تقدمت في المسابقة، وينافس مسجد باصونة حاليًا في تركيا على جائزة "الأغا خان" للمباني الأكثر جمالًا.

وصمم المسجد بهذا التصنيف المعماري المميز المهندس وليد عرفة، ابن مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج.

جدير بالذكر أن قرية باصونة التي يوجد بها مسجد أبو ستيت الذي تحول اسمه إلى اسم القرية، مسقط رأس الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.