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الصور الأولى لحادث خروج عربة قطار بالمنوفية عن القضبان

10:33 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (1)
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    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (4)
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    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (5)
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    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (1)
  • عرض 10 صورة
    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (2)
  • عرض 10 صورة
    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (3)
  • عرض 10 صورة
    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (4)
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    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (5)
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    حادث خروج عربة قطار عن القضبان (2)
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المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أمام ترعة الخضراوية خروج عربة قطار خط "القاهرة الإسكندرية" عن القضبان في تمام الساعة السادسة صباح اليوم، دون معرفة أسباب الحادث.

وأكد مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن الحادث لم يُسفر عن وقوع مصابين، فيما دفعت هيئة السكة الحديد بونش وتمكنت من نقل العربة إلى محطة قطارات بنها، فضلاً عن وصول فنيين من الهيئة لمعاينة موقع الحادث ومعرفة أسبابه، مشيرًا إلى عودة حركة القطارات لطبيعتها.

خروج عربة قطار عن القضبان المنوفية قرية عرب الرمل
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