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تفاصيل حادث خروج عربة قطار عن القضبان بالمنوفية -فيديو وصور

09:59 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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كتب - أحمد الباهي:

شهدت قرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الخميس، حادث خروج عربة قطار عن القضبان أمام ترعة الخضراوية.

وأكد شهود عيان لموقع "مصراوي"، أن الحادث تسبب في توقف حركة القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية بشكل كامل.

بدورها توجهت فرق الصيانة التابعة لهيئة السكة الحديد إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

ونجحت هيئة السكة الحديد في إزالة عربة القطار المتضررة وسحبها إلى محطة بنها، مما سمح باستئناف حركة القطارات على الخط الحيوي بشكل تدريجي.

تفاصيل حادث خروج عربة قطار خروج عربة قطار عن القضبان المنوفية اليوم الخميس
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