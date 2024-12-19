لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"سحبوهم بالونش".. خروج عربتي قطار عن القضبان في المنوفية

09:04 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

خروج قطار عن القضبان_ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية عرب الرمل أمام ترعة الخضراوية بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، خروج عدد 2 عربة قطار عن القضبان.

على الفور توجهت الجهات المعنية لموقع الحادث، للوقوف على أسباب خروج العربات وعدم توقف حركة القطارات.

وأكد الأهالي في تصريحات لمصراوي، أن عدد 2 عربة قطار خرجوا عن القضبان وتوقف حركة القطارات المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، ووصل ونش تابع لهيئة السكة الحديد إلى موقع وسحب العربتين، لافتين إلى أن القطار يتكون من 6 عربات.

خروج قطار عن القضبان خروج قكار المنوفية المنوفية قطار المنوفية حادث قطار المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية
تحليق لطائرات الاحتلال واستهداف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء. . ماذا حدث في اليمن؟