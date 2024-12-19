بسبب بندقية آلية.. ضبط المتهمين بقتل صديقهما في قنا

قنا-عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على شابين بتهمة قتل صديقهما بطلقات نارية، بعد استدراجه داخل الزراعات والتعدي عليه لسرقة بندقية آلية كانت بحوزته داخل إحدى قرى مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا من النجدة، بالعثور على جثة "ف.ح"، 48 عامًا، ملقاة داخل الزراعات وبها إصابات طلق ناري بإحدى قرى دشنا.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، إذ تبين من التحريات أن مرتكبا الواقعة شابين من أصدقاء المجني عليه استدرجوه داخل الزراعات وتعدوا عليه لسرقة بندقية آلية كانت بحوزته، وعندما حاول مقاومتهما أطلقوا عليه أعيرة نارية أودت بحياته وفرا هاربين.

وتمكن رجال المباحث من ضبطهما بالسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.