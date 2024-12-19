احتفالًا بيومها الدولي.. متحف شرم الشيخ ينظم معرض "فنون اللغة العربية"- صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح متحف شرم الشيخ، أمس الأربعاء، معرضًا مؤقتًا بعنوان "فنون اللغة العربية" في إطار الاحتفال باليوم الدولي للغة العربية الذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على جمال وغنى اللغة العربية من خلال عرض 3 قطع تعكس تاريخ وتنوع بعض خطوط اللغة العربية.

وأضاف أن القطع المعروضة تتضمن تجميعة خزفية من بلاطتين مثبتتين داخل إطار خشبي، عليهما كتابة باللغة العربية بخط الثلث، وصفحة ختامية لمخطوط "حرد المتن - قيد النسخ"، بها كتابة داخل مساحة مستطيلة رأسية باللغة العربية والفارسية بخط النسخ وتنتهي بتوقيع الخطاط.

وتابع: إضافة إلى إحدى الشهادات الخاصة بالدراسة الثانوية التابعة لوزارة المعارف العمومية المصرية وموقع عليها توقيع لصاحب الشهادة باللغة العربية.

وأكد أن المعرض يبرز الهوية الثقافية العربية، ويعكس أهمية اللغة العربية وتنوع خطوطها كأداة للتواصل والفنون، ويوفر للزائرين فرصة استثنائية للتفاعل مع التراث العربي.