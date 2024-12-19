القائم بأعمال السفيرة الأمريكية: مصر تدعم وتساند أعداد كبيرة من اللاجئين

الإسكندرية - محمد البدري:

أكدت إيڤينيا سيديريس، القائم بأعمال سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، أن مصر تواجه تحديات كبيرة بعضها محيط بحدودها، كما تتعامل مع أعداد كبيرة من اللاجئين لتقديم الدعم والمساندة لهم رغم تلك التحديات، وهو عبء ليس عليها تحمله بمفردها.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، للإعلان عن بدء عمل القنصلية الافتراضية للولايات المتحدة الأمريكية بالإسكندرية، والحديث عن الخدمات القنصلية التي ستقدمها في هذا الشأن وتعزيز التواصل مع سكان المدينة الساحلية، أن بلادها تعمل مع الأمم المتحدة لدعم مصر في هذا الشأن، مشيرة إلى تعقيد الوضع العالمي الحالي في العديد من المجالات.

تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي

وأشارت القائم بأعمال السفيرة الأمريكية إلى أن السنوات الماضية شهدت خطوات جادة لتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، لافتة إلى أنه خلال العام الماضي تم إجراء حوار استراتيجي مشترك للتعاون في المجالين التجاري والاقتصادي، بالإضافة إلى زيارات من أعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ.

دعم السياحة والمشروعات البيئية

وأوضحت "سيديريس" أن الإسكندرية والساحل الشمالي يمثلان منطقة حيوية جديدة، مشيرة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن تكون مدينة العلمين العاصمة الثانية خاصة في فصل الصيف.

وأكدت أن القنصلية الافتراضية ستساهم في توسيع التعاون في المجال السياحي، حيث سيتم دعوة الشركات الأمريكية للعمل في المنطقة سواء بالتطوير أو الاستثمار، مما سيخلق فرص عمل للشباب ويراعي البعد البيئي.

شراكة قوية في مجال الصحة والتعليم

وأضافت أن هناك شراكة قوية وعميقة في مجال الصحة مع محافظة الإسكندرية، حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية خمس مستشفيات وتعمل على تطوير المعامل وتوفير منح بالجامعات، كما توفر فرصًا للتواصل بين العاملين في المجال الطبي في مصر وأمريكا لتبادل الخبرات، بالإضافة إلى إنشاء معامل للطلبة في المرحلة الثانوية بهدف تطوير البحث العلمي.

دعم التراث وتطوير المناطق الأثرية

وأشادت "سيديريس" بدور الوكالة الدولية للتنمية في دعم محافظة الإسكندرية في مشروعات الحفاظ على تراثها وتطوير المناطق الأثرية، مثلما تم في منطقة كوم الشقافة، مؤكدة أنها ستبحث مع محافظ الإسكندرية سُبل دعم السياحة بين عروس البحر والساحل الشمالي مع الولايات المتحدة الأمريكية.

تعاون لمواجهة التغيرات المناخية

وأوضحت أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الحكومة المصرية أيضًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال المشاركة في مشروعات معنية بهذا الشأن، خاصة في الإسكندرية التي تُعد من المدن الساحلية المهددة بتأثير التغير المناخي.

إطلاق القنصلية الافتراضية بالإسكندرية

وأعلنت "سيديريس" عن بدء عمل القنصلية الافتراضية للولايات المتحدة الأمريكية في الإسكندرية، مشيرة إلى أن هذا المكتب الافتراضي سيسهم في تعزيز التواصل بين سكان الإسكندرية والسفارة الأمريكية، موضحة أن المكتب سيتيح للسفارة التواصل المباشر وعرض المبادرات والأنشطة الخاصة بالإسكندرية عبر موقع إلكتروني.

كما أكدت أن القسم القنصلي في السفارة سيخصص أيامًا محددة لتقديم خدمات طلبات جوازات السفر وتسجيل المواليد وخدمات التوثيق للجالية الأمريكية الكبيرة في الإسكندرية، مما يوفر عليهم عناء السفر إلى القاهرة للحصول على الخدمات القنصلية الروتينية، مشيرة إلى أن خدمات التأشيرات ستستمر في السفارة بالقاهرة فقط.

وأعربت "سيديريس" عن التزامها بزيادة تفاعل السفارة الأمريكية ودعمها لأهل المنطقة، والسعي لتوسيع وتعزيز الروابط التجارية والتعليمية والثقافية مع الإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي.

وأشارت إلى روابطها العائلية القديمة في الإسكندرية، حيث عاش بعض أجدادها اليونانيين في المدينة قبل العودة إلى اليونان، معربة عن فخرها بتولي هذه المهمة في الإسكندرية.