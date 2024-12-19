مصرع 2 سقطت عليهم صخرة من الجبل في السخنة

السويس_ حسام الدين أحمد:

لقي عاملان مصرعهما، إثر سقوط صخرة عليهما من الجبل بموقع عمل بملفات العين السخنة، بينما نجا 3 أخرين من الموت إذ تركا موقع الحادث قبل لحظات من حادث سقوط الصخرة.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد بحدوث انهيار جزئي للجبل بمنطقة ملفات السخنة قرب إحدى شركات الأسمنت، ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق إسعاف السويس سيارتين إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن شخصين كانا يستقلان لودر داخل موقع العمل وانهارت عليهما صخرة من الجبل، بينما غارد 3 أخرين الموقع قبل لحظات من الانهيار الجزئي لجلب الطعام لهم ولزملائهم.

واستعان رجال الإسعاف بالحماية المدنية في السويس، والتي وجهت فريق من الإنقاذ البري للتدخل واستطاعوا إخراج العاملين من اللودر بعدما هشمته الصخرة.

ونقل رجال الإسعاف المتوفيين إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.