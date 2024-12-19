فوز منطقة أسوان الأزهرية بالمركز الثاني بمسابقة "رواد العربية في الإعراب"- صور

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أسوان - إيهاب عمران:

فازت منطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة "رواد العربية فى الإعراب".

وقال الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، إن الطالبة ابتسام محمد فوزي، بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات الصعايدة، فازت بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة "رواد اللغة العربية فى الإعراب".

وأضاف أنه تم تكريم الطالبة فى احتفالية الأزهر الشريف باليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان "اللغة العربية أصالة وريادة" والتي تم تنظيمها الأربعاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عبدالرحيم جاد، مدير التعليم الثانوي ومنسق المبادرة بالمنطقة، ولفيف من قيادات الأزهر.

وهنأ رئيس منطقة أسوان الأزهرية، الطالبة الفائزة، متمنيا لها مزيدا من التوفيق والنجاح، كما قدم التهنئة لجميع طلاب المنطقة الفائزين فى مختلف تصفيات فعاليات المسابقة.