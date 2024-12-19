بسبب الغيرة.. فتاة تقتل ابنة عمها الطفلة في الخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أنهت فتاة حياة ابنة عمها الطفلة، بقرية عرب العيايدة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، وجرى نقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ إلى المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، من والد الطفلة وشخص آخر بالعثور علي جثة نجلته داخل "منور" المنزل.

كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، قيام فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا بالتخلص من نجلة عمها "3 سنوات" بسبب غيرة الأطفال، وقيام المتهمة بالتخلص من الطفلة بكتم أنفاسها داخل كمية من المياه حتى لفظت أنفاسها الاخيرة بين يديها، وأخفت جثتها داخل "منور" المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء محمد معتز، ومحمود الحديدي، ومحمد شويته، ومحمد عطا، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.