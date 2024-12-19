مدير أمن القليوبية يعتمد حركة محدودة لمأموري الأقسام والمراكز

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حركة تنقلات محدودة لمأموري الأقسام والمراكز، والتي أشرف عليها اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء محمد عبدالهادي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب.

شملت الحركة نقل كل من العميد محمد سعيد مرسي، مأمور مركز كفر شكر، والعميد رياض عادل إبراهيم، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، والعقيد محمود محمد عطية، مدير إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، والعقيد خالد محمد أبو جميل، مدير إدارة الشكاوى والتحقيقات، والعقيد محمد محمد محي الدين، مأمور مركز القناطر الخيرية، والعقيد هشام محمد أسامة يوسف، مامور مركز الخانكة، والعقيد عمرو أحمد محمد سالم، مأمور مركز قليوب.

كما شملت الحركة نقل النقيب أحمد محمد عبد الباقي، ضابط بمركز قليوب، والنقيب محمد عبد القادر عبد الغني، ضابط بمركز شبين القناطر، والنقيب عبد الله محمد سيد، ضابط بمركز شبين القناطر، والملازم أول أحمد عصام جاب الله، ضابط بمركز كفر شكر، والملازم إسلام فتحي ابراهيم السيد، ضابط بمركز شبين القناطر، والملازم محمد عادل محمد، ضابط بقسم الخانكة.