مصدر أمني يكشف حقيقة خطف سيدة للأطفال بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر أمني بالقليوبية، حقيقة ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن خطف سيدة للأطفال الصغار وتسليمهم مقابل مبلغ مالي لأحد المستشفيات، موضحًا أن ذلك الأمر عار تمامًا من الصحة.

وأضاف أن تلك السيدة مريضة وتعالج نفسيًا بمستشفى العباسية، وكانت تلعب مع طفلة لأنها غير مدركة، فظن الأهالي أنها تحاول خطفها.

وأوضح المصدر أنه تحرر محضر بالواقعة وتفاصيلها، وقدمت والدة تلك السيدة إفادات للأجهزة الأمنية بأن ابنتها مريضة نفسيًا، تضمنت كافة الأوراق التي تثبت ذلك، وأنها غير مدركة لأفعالها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا يفيد بخطف سيدة للأطفال بشبرا الخيمة، وعلى الفور تم الانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين أن تلك السيدة مريضة نفسيًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددًا من المنشورات وصور لسيدة اتهموها بخطف الأطفال وبيعهم لأحد المستشفيات نظير مبلغ مالي.