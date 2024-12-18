مصرع شخص وإصابة 9 في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الزراعي ناحية عزبة الدارين.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل محملة بالبطاطس ناحية عزبة الدارين ووجود حالة وفاة ومصابين.

بالانتقال والفحص تبين مصرع حسن سيد قطب، 63 عامًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وإصابة 9 أشخاص آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.