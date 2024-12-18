لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مواعيد امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي في الوادي الجديد

05:24 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد
  • عرض 8 صورة
    جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد
  • عرض 8 صورة
    جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد
  • عرض 8 صورة
    جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد
  • عرض 8 صورة
    جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد
  • عرض 8 صورة
    جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد
  • عرض 8 صورة
    جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالوادي الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى المدارس الفنية (تجاري، زراعي، صناعي)، ومدارس منظومة الفصل الواحد ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع.

كما شملت الجداول امتحانات الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات، وكذلك مدارس التربية الخاصة والمهنية في جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

ووجه المحافظ بتوفير كافة سبل الاستعداد والجاهزية لاستقبال فترة الامتحانات، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب، كما شدد على ضرورة اتباع الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات وفقًا للقرارات واللوائح المعتمدة، مع اتخاذ جميع التدابير لضمان سرية الامتحانات.

وأكد الزملوط، أنه جرى مراعاة عدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الأخوة الأقباط في شهر يناير المقبل.

من جانبه، أوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مواعيد امتحانات الفصل الأول جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان