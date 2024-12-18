جثة بهبشين تثير الذعر في الفيوم.. والأمن يتحرك لحل اللغز

بني سويف- حمدي سليمان:

تكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص في العقد السادس من العمر، اليوم الأربعاء، بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت اخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بعثور أهالي قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، على "ريان.م. ر" 64 عامًا، جثة هامدة، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى المستشفى، وتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق ، وتحرر محضر بالواقعة، ويكثف ضباط المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.