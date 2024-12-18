دفع حياته دفاعا عن شقيقه.. إحالة أوراق المتهمين بقتل بائع الكريب في الفيوم للمفتي

الفيوم ـ حسين فتحى:

أحالت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، أوراق أربعة متهمين، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بشأن حكم إعدامهم، وذلك في قضية مقتل الشاب أدهم ظايط، البالغ من العمر 29 عامًا، الذي قُتل طعنًا بالسكين بشارع السنترال خلال شهر رمضان الماضي، أثناء محاولته الدفاع عن شقيقه.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، ضد كل من: "أحمد .ت ف. ش، عبدالرحمن. م. ب. ع، محمد. خ. ب. ع، والمتهم الرابع ا. م. ا. (هارب)".

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان"، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وأربعة آخرين بشارع السنترال، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، وأسفرت عن مقتل الشاب أدهم طعنًا وهروب الجناة.

كشفت التحريات التي أجراها الرائد هشام حسن، رئيس مباحث قسم الفيوم "ثان"، بالتعاون مع النقيبين عمر بهجت وأحمد محمد مراد، أن الخلاف بدأ بعد اعتداء المتهم "أحمد .ت" على زوجة شقيق المجني عليه، وهي ابنة عمته، مما دفع أقاربها لمواجهته في مقر عمله بشارع السنترال، تطورت المواجهة إلى مشاجرة عنيفة، انتهز خلالها المتهم فرصة الفوضى ليطعن المجني عليه عدة مرات في صدره.

نقل المجني عليه، الذي كان يمتلك محل "كريب"، إلى مستشفى الفيوم العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، وأحيل المتهمون للمحاكمة الجنائية بعد تحقيقات النيابة، التي وجهت لهم تهمة القتل العمد، وأصدر المحامي العام الأول قرارًا بإحالتهم إلى الجنايات.