الطاروطي: القرآن وحفظته يؤكدون أن مصر بخير وستظل بلد العلم والعلماء

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ العالمي، اليوم الأربعاء، أنه يشارك في لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني كل عام، كونها تعد بمثابة احتفال سنويا بحفظة القرآن الكريم.

وأشار "الطاروطي" إلى أن مسابقة بورسعيد بالرغم من أنها تقام بمحافظة مصرية إلا أنها أصبحت حديث العالم، وذلك لقدرها الكبير بين المسابقات التي تقام في كافة دول العالم، لافتا إلى أنه حينما يأتي يشعر أن هذه المسابقة محل اهتمام أهل بورسعيد وكافة القيادات بالمحافظة.

وأوضح أن خلال فاعليات المسابقة يتواجد ببورسعيد متسابقين من كافة محافظات مصر خلال المنافسات المحلية، وخلال المسابقة الدولية يأتي المتسابقون من حفظة القرآن والمبتهلين من كل دول العالم، ليشهدوا جمال وعظمة هذا البلد بورسعيد وبلدنا العظيمة مصر، ليرون بأعينهم النهضة الصناعية والاستثمارية والسياحية.

وشدد على ثقته في أن المسابقة سوف تكون في كل عام أفضل من السابق وسوف تتطور، خاصة وأنها تلقى اهتماما من رئيس الوزراء ووزارة الأوقاف ومحافظ بورسعيد، ويرعاها اللجنة العليا المنظمة لها برئاسة الدكتور عادل مصيلحي، وتبذل في كل عام جهد كبير لاستحداث فروع جديدة وجذب متسابقين جدد.

وأوصى كل الداعمين لمسابقة بورسعيد الدولية للحفاظ على ما حققت والعمل من أجل القرآن الكريم، مطالبا أبناء بورسعيد والقيادات والداعمين أن يجعلوا بورسعيد الدولية درة التاج لمسابقات العالم أجمع، وأن تظل هذه المدينة صاحبة التاريخ تنعم بفضل رعايتها للقرآن الكريم.

وأكد أن القرآن والحفظة يؤكدون دائما أن مصر بخير وستظل كذلك بلد القرآن والأزهر والعلم والعلماء، وأن مسابقة بورسعيد للقرآن تحقق سلاما وأمنا وتربية وحسن أخلاق نحتاج إليها لاستكمال بناء بلدنا، في ظل قيادتها الحكيمة الرشيدة، كما أنها تؤمن مصر ضد المخاطر والإرهاب.