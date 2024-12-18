مكتبة الإسكندرية تستقبل سفير ألمانيا الجديد في مصر - صور

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الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية؛ اليوم الأربعاء؛ "يورجن شولتس"؛ سفير ألمانيا الجديد لدى جمهورية مصر العربية.

ترأس مراسم استقبال السفير الألماني هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، وقامت باصطحابه في جولة تفقدية تعرف خلالها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، وقدمت نسخة من كتاب ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية إهداء لسيادته.

أجرى السفير أثناء الزيارة جولة بقاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرف على المشروعات الرقمية والتكنولوجية التي تقدمها المكتبة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، مطبعة بولاق وكسوة الكعبة المشرفة، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر عرض بالبانوراما الحضارية.

وعبر السفير الألماني عن إعجابه الشديد بالمشاريع المبتكرة والمقتنيات الثمينة التي تحتويها المكتبة، وأشاد بالدور الريادي الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية في نشر الثقافة والفنون وتعزيز حب التعلم بين زوارها.

كما أبدى تقديره للجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، واعتبر المكتبة منارة للمعرفة ومركزًا حيويًا للتفاعل الثقافي والفكري محليًا ودولياً.