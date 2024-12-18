محافظ الشرقية يمنع إصدار تصاريح مشروعات دون استيفاء الاشتراطات البيئية

الشرقيةـ ياسمين عزت:

أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل ومديرية التموين للتفتيش على 25 منشأة غذائية بمراكز ديرب نجم وحي أول وثان الزقازيق، لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أجرت لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شئون البيئة بالديوان العام المعاينات الخاصة لعدد 4 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز كفر صقر، منيا القمح، الحسينية، مشتول السوق و تمت الموافقة وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم.

استصدرت لجان شؤون البيئة التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات، وزارة الصحة والسكان، وزارة البيئة.

كما قامت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بفحص 170 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها كلها بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية.

أشار مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة القياسات البيئية بالإدارة بإعداد السجل البيئي لـ 3 منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد 3 منشآت "2 مستشفى ومطعم للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

من جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ومنع المحافظ إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية، والتفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.