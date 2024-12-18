محافظ أسوان يوجه بتجميل المدينة.. عروس المشاتى تستعد لاحتفالات الكريسماس

16 عامًا من الانتظار.. 25 مليون جنيه تُنهي أزمة إسكان الطود بالأقصر

مواعيد امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي في الوادي الجديد

إلغاء مباراة للناشئين بسبب توفير سيارة نقل موتى بدلًا من الإسعاف في

أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مسئولي المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع اللمسات الجمالية في المدينة استعدادًا لاحتفالات الكريسماس وليلة رأس السنة الميلادية.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تهدف إلى إبراز جمال وسحر أسوان ومعالمها الأثرية والطبيعية الخلابة، تزامنًا مع توافد الأفواج السياحية من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتميز بها عروس المشاتى.

وأكد المحافظ على التنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل، مدير الأمن، لتشديد الرقابة على المنافذ البرية والنهرية، وتكثيف التواجد الأمني في شوارع المدينة، لضمان توفير أجواء آمنة ومناسبة للاحتفالات.