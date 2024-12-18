ألسنة لهب تضيء شارع النبي دانيال.. 20 صورة من كارثة العقار 41 في الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



يواصل عشرات العمال العمل في المرحلة الثالثة من تطوير شارع النبي دانيال، الذي يمتد بجذوره إلى زمن الإسكندر الأكبر من أجل تحويله إلى ممشى سياحي وتراثي، يليق بعروس البحر المتوسط.

ومع دقات الساعة التاسعة مساء أمس، فوجئ العمال والمارة بالشارع العريق، بتصاعد ألسنة النيران والدخان من العقار رقم 41، الذي اكتمل تطوير واجهته منذ شهور كباقي واجهات الشارع العريق.

ووصل البلاغ سريعًا إلى إدارة شرطة النجدة والتي بدورها أخطرت قسم شرطة العطارين جاء فيه: "وردت إشارة باندلاع حريق بشقة بالعقار رقم 41 بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل".

وفي غضون دقائق معدودة وصلت قوة من قسم شرطة العطارين وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، إذ لا يبعد مقر الحماية المدنية عن الموقع سوى أمتار قليلة.

كشفت المعاينة أن الحريق اندلع بشقة تستخدم كمخزن للأدوات الكهربائية في الطابق الثالث بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن تدمير محتوياتها وتسبب في خسائر مادية دون أي إصابات.

سيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وأخمدت الحريق ومنعت امتداد النيران إلى باقي طوابق العقار، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وأمرت النيابة العامة النيابة باستدعاء مسؤولي حي وسط، لسؤالهم عن ترخيص الشقة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، فضلًا عن استعجال تقرير الحماية المدنية.

يشار إلى أن شارع النبي دانيال يشهد أعمال تطوير بطول حوالي 750 مترًا، وبتكلفة 143 مليون جنيه، حيث يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ويتضمن تجميل واجهات العقارات التراثية.







