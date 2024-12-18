محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير شارع بهتيم إسكو بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بدء أعمال رصف وتطوير شارع بهتيم إسكو بحي شرق شبرا الخيمة بهدف تحسين الحركة المرورية وربط مدينة شبرا الخيمة بالطريق الدائري وطريق شبرا بنها الحر.

ويمتد المشروع على طول 3 كيلو مترات وعرضه 28 مترا، بتكلفة إجمالية تبلغ 50 مليون جنيه، موزعة على عدة مراحل.

ويأتي هذا المشروع استجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين، إذ يعاني شارع بهتيم من كثافة مرورية عالية، ويسعى المشروع إلى تحسين الحركة المرورية من خلال توسعة الشارع وتحسين الإنارة والإشارات المرورية، وتقليل الازدحام مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات، إذ سيساهم المشروع في تطوير المنطقة المحيطة بالشارع.

وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أهمية هذا المشروع، ووجه الشركات المنفذة بالعمل على مدار الساعة لإنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن مع الالتزام بالمواصفات القياسية.

كما شدد على أهمية توفير جميع سُبل الراحة للمواطنين خلال فترة تنفيذ المشروع مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة حضارية للمواطنين، وتحسين الحركة المرورية، وتقليل الازدحام، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغت خطة الرصف بها حوالي 340 مليون جنيه، وهو استثمار كبير يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية في المحافظات، إذ سيتم الرصف بمدن وأحياء المحافظة تحت إشراف أساتذة من كليات الهندسة بجامعة بنها.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحقيق العديد من المردودات الإيجابية على المواطنين، منها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للحركة المرورية، وتقليل تكاليف النقل والصيانة وزيادة قيمة العقارات والأراضي وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

وجاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والمهندس شريف أبو عيشة مدير الطرق بشركه المقاولون العرب.