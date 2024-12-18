مشنقة في السقف.. جزار ينهي حياته بطريقة بشعة بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أنهى جزار حياته، اليوم الأربعاء، داخل منزله بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف أسباب الواقعة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار بلاغاً بقيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته شنقاً، باستخدام حبل معلق في السقف داخل منزله.

انتقلت الإسعاف وفريق من المباحث، وتبين قيام "أ. أ. م" 30 سنة، جزار، بالتخلص من حياته شنقاً داخل منزله، في ظروف غامضة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.