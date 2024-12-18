محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل خطوة نحو بيئة نظيفة وتنمية مستدامة

المنيا- جمال محمد:

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بمركز ملوي يمثل إضافة نوعية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية المصنع في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي.

أوضح المحافظ، أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي مع شركة “سيمكس”، مضيفاً أنه مقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، كما أنه مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، ومنشآت إدارية وخدمية متكاملة، وأن المشروع يهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والاستفادة من الموارد المتاحة بشكل اقتصادي وفعال، ليعكس اهتمام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتقنيات إعادة التدوير الحديثة، بما يواكب خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ، أن المصنع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، كما أنه يهدف إلى تطوير إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وشدد كدواني على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تشغيل المصنع بكفاءة، مع تكثيف برامج التوعية البيئية بين المواطنين لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في منظومة فصل المخلفات من المنبع، بما يدعم الجهود الرامية للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.