نيران داخل عنبر مرضى الدرن.. النيابة تحصر خسائر حريق مستشفى الصدر بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

حصرت النيابة العامة بقنا برئاسة المستشار محمود الغرباوي، مدير النيابة العامة لدائرة قسم قنا الخسائر التي تسبب فيها الحريق الذي نشب مساء أمس داخل مستشفى الصدر بقنا.

وتبين بعد الفحص أن الحريق نشب داخل عنبر مغلق مخصص لمرضى الدرن بالطابق الأول داخل مستشفى الصدر في قنا، وداخل العنبر يوجد عدد من الأسرة وشبكة أكسجين بها مواسير وفلوميتيرز تفحمت بسبب الحريق.

وكان مصدر مسؤول بمديرية الصحة في قنا، كشف أن عدد حالات المصابين باختناق داخل حريق مستشفى الصدر في قنا 23 حالة جميعهم مرضى وحالتهم الصحية مستقرة.

وأضاف المصدر، أن المصابين تقرر نقلهم إلى قسم الباطنة بمستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وأنهم تحت الملاحظة والاهتمام من الفريق الطبي بالمستشفى ومن المقرر خروجهم اليوم بعد إسعافهم.