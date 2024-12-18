اليوم.. جلسة النطق بالحكم على المتهمين بقتل "صاحب محل الكريب" بالفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

تنظر محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم على 4 متهمين بقتل الشاب طعناً بالسكين بشارع السنترال في شهر رمضان الماضي لخلافات المصاهرة.

الجلسة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني ومحمد أسامة الصاوي، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر، محمد عبد البصير وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم"ثان" بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين و4 آخرين بشارع السنترال بوسط مدينة الفيوم استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وأسفرت عن مقتل شخص يدعى أدهم.م، 29 عاما، طعناً بالسكين وفرار الجناة.

وكشفت تحريات الرائد هشام حسن رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، أن خلافا نشب بين المتهم أحمد ت ش – 35 عاما وهو ابن عمة زوجة أحمد شقيق المجنى عليه، حيث اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، وعندما ذهب أقارب السيدة لمعاتبة الزوج فى مقر عمله بشارع السنترال بمدينة الفيوم، تطورت المشاجرة إلى تبادل الضرب بالأيدي، أنتهز خلالها المتهم حالة الفوضى التى شهدتها منطقة المحال التجارية، وأسدل سكينا من بين طيات ملابسه، وقام بطعن المجنى عليه بمنطقة الصدر، وقع على أثرها غارقا فى دمائه، جرى نقل المجنى عليه ويمتلك محل "الكريب" إلى مستشفى الفيوم، حيث توفي بعد لحظات من دخوله قسم الاستقبال.