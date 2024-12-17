مراهقة تلقي بنفسها في مياه بحر قرية تلات بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أقدمت فتاة صغيرة على إنهاء حياتها بإلقاء نفسها في بحر قرية تلات التابعة لمركز الفيوم، نتيجة مرورها بأزمة نفسية.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمصرع فتاة تدعى "م. أ. م" (17 عامًا) داخل مياه بحر تلات.

كشفت تحريات العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف اللواء محمد العربي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن الفتاة كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، ما دفعها لإلقاء نفسها في المياه.

تم انتشال جثة الفتاة، وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي باشرت التحقيق في الواقعة.