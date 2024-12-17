قصة فداء شريهان عثمان.. أنقذت طفلتيها وظهر جثمانها بعد 240 ساعة في أسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

عُثر على جثمان شريهان عثمان، إحدى ضحايا حادث انزلاق ميكروباص ديروط في مياه الترعة الإبراهيمية، بعد مرور 240 ساعة على غرقها، حيث عثر عليه أحد الصيادين بترعة قرية نزلة سرقنا بمركز ديروط.

قصة فداء شريهان لطفلتيها تظل شاهدة على تضحية أم، حيث سارعت بإلقاء ابنتيها إلى خارج السيارة لتنقذهما من الغرق، لكنها لم تتمكن من النجاة بنفسها، فنجت الطفلتان بينما غرقت الأم مع باقي ركاب الميكروباص، لتضرب بذلك أروع الأمثلة في التضحية.

شريهان عثمان صدقي، الحاصلة على بكالوريوس تربية، كانت تُقيم بقرية ديروط الشريف، وهي أم لطفلتين:

الما أحمد آمين (7 سنوات).

راما أحمد آمين (12 عامًا).

كانت شريهان في طريقها إلى أسيوط حين وقع الحادث، وفضّلت أن تُضحّي بحياتها ليكتب الله النجاة لطفلتيها.

لليوم العاشر، ظلّت أسرة وأقارب شريهان على ضفاف الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط مترقبين ومتابعين أعمال البحث، وسط دموع وألم يعتصر القلوب. ومع تضاؤل الأمل في العثور عليها حيّة، استمرت جهود البحث حتى عُثر على جثمانها، منهيةً أيامًا من الانتظار والقلق.

أعرب صدقي عثمان، شقيق شريهان، عن امتنانه لرجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري لما بذلوه من جهود مضنية للعثور على شقيقته، مؤكدًا أنهم لم يقصروا في أداء مهامهم.

من جانبها، قررت نيابة ديروط حبس سائق الميكروباص على ذمة التحقيقات، مع عرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات. كما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وفحص كاميرات المراقبة في المنطقة لكشف ملابسات الواقعة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة ديروط يُفيد بسقوط ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط. وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، بينما تواصلت عمليات البحث عن باقي المفقودين. وأفاد شهود عيان أن ستة أشخاص، بينهم الطفلتان، قد تم إنقاذهم قبل أن تنزلق السيارة بالكامل في مياه الترعة.

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