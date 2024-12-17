الأكاديمية العربية تكشف حقيقة واقعة رفع "علم المثليين".. ومصدر: ليسوا طلاب (فيديو وصور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

كشف مصدر مسؤول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية تفاصيل الواقعة التي انتشرت على السوشيال ميديا تحت عنوان "رفع علم المثليين بالأكاديمية العربية" بالإسكندرية.

وأوضح المصدر، أن مجموعة من الشباب – من غير الدارسين بالأكاديمية- تواجدوا في الحديقة المقابلة لأحد المباني التعليمية التابعة لها بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة لممارسة الرياضة.

وأشار المصدر، في بيان صادر عن الأكاديمية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى حدوث مشادة واحتكاك بين هؤلاء الشباب وبعض المواطنين الذين تصادف مرورهم بذات المنطقة اعتقادًا منهم بحمل أحد هؤلاء الشباب علم المثليين على خلاف الحقيقة.

ونفى المصدر ما جرى تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة بذات الشأن.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يظهر اعتداء من وصفوهم بالطلاب الجامعيين على مجموعة من الشباب زعموا أنهم رفعوا علم المثليين داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بمنصة "إكس"، ويظهر تجمع شباب حول آخرين قالوا إنهم رفعوا علم "المثليين" ورفضوا إنزاله وعدم رفعه مرة أخرى، لتنشب بينهم مشاجرة.