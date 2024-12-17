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25 مصابًا.. النيابة العامة تأمر بتشكيل لجنة معاينة لموقع حريق مستشفى الصدر بقنا

09:45 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حريق بمستشفى الصدر بقنا
  • عرض 7 صورة
    حريق بمستشفى الصدر بقنا
  • عرض 7 صورة
    حريق بمستشفى الصدر بقنا
  • عرض 7 صورة
    حريق بمستشفى الصدر بقنا
  • عرض 7 صورة
    محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر
  • عرض 7 صورة
    محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر
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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة في قنا بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة موقع الحريق داخل مستشفى الصدر في قنا لكشف ملابسات وأسباب الحريق بالكامل.

وقد أسفر الحريق عن إصابة 25 شخصًا حتى الآن باختناق جراء نشوب الحريق داخل مستشفى الصدر في قنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى الصدر في قنا. تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق على الفور. وقد تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

حريق مستشفى الصدر أمن قنا معاينة حريق مستشفى
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