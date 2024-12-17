محافظ قنا يتفقد مصابي حريق مستشفى الصدر (صور)

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قنا_عبدالرحمن القرشي:

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المصابين جراء الحريق المحدود الذي اندلع بمستشفى الصدر، والذي أسفر عن إصابة 12 مريضًا من المقيمين بالأقسام الداخلية بحالات اختناق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وجه محافظ قنا بنقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم نقل 15 حالة أخرى من المقيمين بالأقسام الداخلية بالمستشفى بشكل احترازي، حرصًا على سلامتهم.

بعد نقل المصابين، قام محافظ قنا، برفقة اللواء عمرو شلبى حكمدار مديرية أمن قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بزيارة المرضى بمستشفى قنا العام للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة، ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وأشاد محافظ قنا بسرعة استجابة الفرق الطبية وفرق الحماية المدنية في التعامل مع الحادث والسيطرة عليه في وقت قياسي، مثمنًا جهود كافة الجهات المعنية في الحفاظ على أرواح المرضى وضمان سلامتهم.

وأكد عبد الحليم على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مشددًا على ضرورة مراجعة معايير السلامة داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.