حريق في عقار بشارع النبي دانيال بالإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل (فيديو وصور)

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الإسكندرية – محمد عامر:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الثلاثاء، في شقة سكنية بعقار في شارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل، مما أسفر عن تدمير بعض محتويات الشقة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد بتلقي بلاغ باندلاع حريق في شقة بالعقار رقم 41 بشارع النبي دانيال.

انتقل ضباط القسم برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين أن النيران اندلعت في شقة بالطابق الثاني وانتشرت إلى الطابق الثالث.

أسفر الحريق عن تدمير بعض محتويات الشقة وتلفيات في واجهة العقار، دون أن يُسجل أي إصابات. وقد تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران محاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن شارع النبي دانيال يشهد أعمال تطوير بطول حوالي 750 مترًا، بتكلفة 143 مليون جنيه، يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، ويشمل تجميل واجهات العقارات التراثية.