مساعد وزير الصحة يوجه بإطلاق تطبيق لخدمة مرضى الكلى في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كلف الدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشئون المستشفيات، اليوم الثلاثاء، قيادات مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ بإطلاق تطبيق الموبايل (Nephro Misr)، الذي يُعد خدمة لمرضى الغسيل الكلوي، ويتيح لهم حجز جلساتهم في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير الصحة مع قيادات مديرية الشئون الصحية عبر الفيديو كونفرانس، بحضور وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد أبو السعد، وعدد من قيادات المديرية ومديري المنشآت الصحية التابعة لها.

وأكد مساعد الوزير على ضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وذويهم، ودعا إلى ضرورة تبني معايير الجودة خاصة مع تطبيق التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد توجهًا رئيسيًا للدولة في تطوير المنشآت الصحية.

كما دعا المسؤولين إلى استخدام الميكنة لتسهيل الإجراءات والتغلب على الروتين، خاصة في مشروع غسيل الكلى، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الأجهزة مثل ماكينات الغسيل الكلوي من خلال دراسة اقتصاديات الصحة.

وشدد على ضرورة مراجعة مديري المستشفيات لطلبات نفقة الدولة، بما فيها غسيل الكلى ومطالبات التأمين الصحي، وأكد على تفعيل تواجد مديري المنشآت الصحية على منظومة الميكنة للاطلاع على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمرضى.

وكشف عن تدريب أفراد أكفاء من الفريق الطبي على التعامل مع حسابات المرضى، ومتابعة استهلاك الأجهزة في وحدات الكلى، بالإضافة إلى اختيار بعض المستشفيات بالمحافظة لتطبيق ميكنة المستشفيات بها.