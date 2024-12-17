رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وزير التعليم الأسبق بختام "البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الجامعية"

الشرقية - مصراوي:

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجلاء فتحي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولي وتطوير الأداء الجامعي، اختتمت الجامعة فعاليات "البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القيادات الجامعية" في دورته الثامنة. جاء ذلك بحضور الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور نبيل مصطفى، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور الهلالي الشربيني، معربًا عن سعادته بوجوده في جامعة الزقازيق، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في مختلف التخصصات، ودور المحاضرات التي تُقدّم ضمن البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القادة الأكاديميين الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية أو معهد في الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الدورات تهدف إلى متابعة أحدث المستجدات في مجالات الإدارة والقيادة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى صقل مهارات المتدربين وتنمية خبراتهم، وتعميق المفاهيم الإدارية لديهم، وتزويدهم بأساليب الإدارة الحديثة وتطبيقاتها في الوحدات الإدارية المختلفة.

من جانبه، أعرب الدكتور الهلالي الشربيني عن سعادته بالتعاون مع جامعة الزقازيق، مشيرًا إلى مكانة الجامعة المتميزة وتاريخها العريق، بالإضافة إلى ما تضمّه من قامات علمية مرموقة في مختلف المجالات.

وألقى الدكتور الهلالي الشربيني محاضرة ضمن البرنامج التدريبي الموحد لإعداد القيادات الجامعية خلال فعاليات اليوم الختامي للدورة، حيث تضمنت المحاضرة جلستين: الأولى بعنوان "الإدارة الاستراتيجية"، والثانية بعنوان "فن القيادة وإدارة فريق العمل".

وفي ختام البرنامج، منح الدكتور إيهاب الببلاوي شهادات اجتياز الدورة لنخبة من المشاركين من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وسط أجواء احتفالية. وأعرب الببلاوي عن فخره بالمستوى المميز الذي ظهرت به المشاركين في الدورة، مؤكدًا على أهمية استثمار المهارات المكتسبة لتحقيق التميز في حياتهم الأكاديمية والمهنية. كما شدد على استمرار الجامعة في تقديم برامج تدريبية رائدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.