بعد استعادتها من فرنسا.. لوحات وقطع لم تُعرض من قبل لـ"آدم حنين" في مكتبة الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتحت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، معرض "آدم حنين، سنوات باريس"، الذي يعرض لأول مرة مجموعة من أعمال الفنان المصري البارز آدم حنين، التي لم تُعرض من قبل؛ هذه الأعمال التي تم استعادتها من فرنسا بعد أكثر من 20 عامًا، تقدم نافذة فريدة على فترة إبداعية هامة في حياة حنين.

افتُتح المعرض بالتعاون مع مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، بحضور شخصيات بارزة مثل الدكتور محمد سليمان؛ رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، الدكتورة نيفين غريب؛ عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، لينا بلان؛ قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، الدكتور عصام درويش؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، عماد عبد المحسن؛ مدير متحف آدم حنين في الحرَّانية، والمهندس حسن وصفي؛ نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية، والفنان التشكيلي حسين الشابوري.

وقال جمال حسني؛ مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، إن المجموعة المختارة في هذا العرض هي نماذج من أعمال الفنان المبدع آدم حنين، التي نفذها أو بلور فكرتها خلال فترة إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من سنة 1971 إلى 1996.

وتأتي أهمية هذه المجموعة، أن معظم عناصرها لم تُعرض من قبل، وتمثل نافذة على فن آدم حنين بالغ التنوع في بساطة غنية.

يأتي المعرض احتفالاً بالأعمال الفنية لآدم حنين التي استطاعت المؤسسة استعادتها بعد تواجدها في باريس لأكثر من 20 سنة.

ويضم المعرض أعمال متنوعة ما بين الفرسك والتمبرا والمونوتيب والبردي والاردواز والطباعة سواء الخشبية أو أخرى والرسم بالحبر والحبر الشيني، وغيرها.

ومن خلال هذا المعرض أيضاً، تشارك مكتبة الإسكندرية مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح متحف آدم حنين في الحرَّانية بالجيزة.

يستمر المعرض داخل المكتبة حتى يوم السبت 11 يناير 2025، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ماعدا الجمعة.

نبذة عن آدم حنين

آدم حنين كان نحاتًا ورسامًا مصريًا بارزًا، وُلد في 1929 وتوفي في 2020؛ يُعتبر من أهم الفنانين في مصر والعالم العربي، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير الفن الحديث في المنطقة.

انتقل "حنين" إلى باريس في عام 1971 وأقام هناك لمدة 25 عامًا، حيث تأثر بالعديد من الفنانين العالميين وطور أسلوبه الفني بشكل كبير.

من أبرز أعماله تمثال "رمسيس الثاني" الذي يقع في محطة قطارات رمسيس بالقاهرة، وتعكس أعمال "حنين" تأثيرات الفن المصري القديم مع لمسات حديثة، مما جعله يحظى بتقدير واسع في الأوساط الفنية العالمية.