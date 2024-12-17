بالصور.. جلسات الدوار بالبحيرة لتوعية المواطنين بقضايا المرأة والصحة الإنجابية

13 جثة ومصابان..ميكروباص يتحول إلى حطام في حادث تصادم مروع بأسيوط

17 مصابًا في حريق بمستشفى الصدر بقنا (صور)

بعد استعادتها من فرنسا.. لوحات وقطع لم تُعرض من قبل لـ"آدم حنين" في

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، بالتعاون مع مديرية أوقاف البحيرة 20 جلسة دوار بقرية الحجر المحروق بمركز الدلنجات،استهدفت 1500 شخص.

استهدفت الجلسات توعية المواطنين بقضايا تنمية المرأة والتمكين الاقتصادي لها، كما تناولت موضوعات القضيه السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التباعد بين الولادات والتربية السليمه للأبناء.

تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز مفهوم الحياة الكريمة والتمكين الكامل للمرأة في مختلف جوانب حياتها، وتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق الريفية في المحافظة.