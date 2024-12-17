جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الإسكندرية| تعرف عليها

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جداول امتحانات الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تجرى أيام 2 و4 و5 و9 يناير.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اعتمد، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025، لجميع صفوف المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور عربي أبو زيد، مدير المديرية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة للطلاب.

ويستعرض "مصراوي" جداول امتحانات نصف العام للمواد غير المضافة للمجموع كافة المراحل التعليمية بالإسكندرية: