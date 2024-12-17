صحة الإسكندرية: الكشف على 2725 مريضًا في قوافل المبادرة الرئاسية بالعامرية وبرج العرب

الإسكندرية - محمد البدري:



قدمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية خدمات الكشف الطبي والعلاج لنحو 2725 مريضًا في قافلتين طبيتين في مناطق العامرية وبرج العرب، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

قالت الدكتورة غادة ندا؛ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة الطبية الأولى نُظمت في منطقة برج العرب بوحدة "بنجر 2"، التي تبعد 31 كم عن أقرب مستشفى (برج العرب المركزي).

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء؛ أن قافلة برج العرب الطبية ضمت 8 تخصصات طبية هي "باطنة، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء، جراحة، أسنان، عظام، تنظيم أسرة" وجرت من خلال 8 عيادات ثابتة و7 عيادات متنقلة، بمشاركة 50 عضوًا من الفريق الطبي والمعاونين لهم.

وأوضحت أن القافلة الطبية الثانية نُظمت في منطقة العامرية بوحدة "حارس"، التي تبعد 20 كم عن أقرب مستشفى (العامرية العام).

وذكرت "ندا" أن القافلة الثانية ضمت 9 تخصصات طبية هي "باطنة، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء، جراحة، أسنان، عظام، تنظيم أسرة، جلدية" من خلال 10 عيادات ثابتة و6 عيادات متنقلة، بمشاركة 56 عضوًا من الفريق الطبي والمعاونين لهم.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه جرى خلال القافلتين تحويل 21 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات أخرى.

من جانبها قالت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية، إن القافلتين شملتا إجراء 319 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم و216 تحليلًا بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 449 من مرافقي المرضى للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وتقديم التثقيف الصحي لـ 635 مواطنًا من أهالي المنطقتين.