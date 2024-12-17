جثة جديدة الهالة تثير الذعر في الدقهلية.. والأمن يتحرك لحل اللغز

الدقهلية- رامي محمود:

عثر عدد من أهالي قرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، على جثمان شاب فى العقد الثالث من عمره غارقا بالترعة المارة أمام القرية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب غريق بالترعة المارة أمام قرية جديدة الهالة، ما أثار حالة من الذعر.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمود عمر أنور"، 30 عاما، مقيم بذات القرية.

جرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.