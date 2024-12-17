بلمسة فرعونية.. محولات الكهرباء تتحول إلى لوحات فنية في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، إستكمال أعمال تجميل محولات الكهرباء وتحويلها إلى أعمال فنية من خلال الرسومات الزيتية التي تعبر عن جمال الطبيعة والمناظر الفرعونية.

وأوضح الدكتور علي الشرابي أنه فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر وجامعة الأقصر من خلال تحقيق الهوية البصرية وتجميل مدينة الأقصر أمام السائحين، جارى التنسيق بالرسم علي الأكشاك والمحولات الكهربائية بمنطقة حي جنوب، وذلك بطول المسار السياحي ، بواسطة أعضاء من هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بقيادة الدكتور أحمد حمزة عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور رمضان عبد المعتمد، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، ومستشار رئيس الجامعة للشئون الثقافية والفنون والتنسيق الحضاري.

أضاف رئيس مدينة الأقصر: أنه تم الرسم على عدد 19 محول بمدخل مدرسة الصنايع، ومنطقة البحث الجنائي، وخلف النيابة الإداري، وفي مدخل فندق الجولي فيل ناحية منطقة الشيراتون، ومدخل الشيراتون، وبجوار سور شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبجوار سور كلية الفنون الجميلة، وبجوار سور المساحة القديم بميدان الابروتيل، وجاري إستكمال الأعمال في مناطق أخرى.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على أهمية تجميل محولات الكهرباء بالمناطق والمسارات السياحية عن طريق رسومات مناظر طبيعية عليها ومناظر فرعونية تدل على عراقة وأصالة الحضارة المصرية، مشددا على استمرار جهود التجميل والتطوير بكافة قرى ومراكز المحافظة، لإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.