السجن 7 سنوات لشاب تحرش بفتاة عبر الإنترنت وهددها بصور فاضحة بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أيدت محكمة مستأنف العدوة في محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن المشدد 7 سنوات لشاب متهم بالتحرش بإحدى الفتيات، وتهديدها بنشر صورها عبر الإنترنت، ومساومتها على مبلغ مالي لعدم ارتكابه ذلك.

عقدت جلسة اليوم، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين علاء الدين عامر، ومحمد فتحي السيد، وأمانة سر محمد جمعة، ومحمود شعبان، وجاء حكم المحكمة ضد "م. ح" 28 سنة، عاطل، ومقيم ببني مزار، لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى "ي. م" 23 سنة، تقيم بالقاهرة، وتبين قيامه بمساومتها على مبلغ 25 ألف جنيه حتى لا ينشر صورها عبر صفحات الإنترنت)، والتحرش بها .

كما شمل قرار الإحالة أن المتهم تحرش بالفتاة من خلال التعليقات على منصتي "فيسبوك" و"واتساب"، مهددًا بنشر صور شبه عارية، ومقاطع فيديو فاضحة لها داخل منزلها.

واطلعت المحكمة على الحكم السابق بحق المتهم وألزمته المصاريف الجنائية، مع تأييد معاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات.