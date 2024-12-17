لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأقصر تعلن طرح استغلال المجزر الآلي بالقرنة في مزاد علني

02:42 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

المجزر الآلي ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدة العلنية العامة للترخيص باستغلال المجزر الآلي بالقرنة لمدة تسع سنوات.


وقال بيان لمحافظة الأقصر: إن قيمة تأمين دخول المزاد تبلغ 300 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة كراسة الشروط 499 جنيهًا.

وأوضح البيان أن المزاد يجري في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28/ 1/ 2025، وتباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد.

وأشار البيان إلى أنه يمكن التواصل مع إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر عن طريق الأرقام ت ف/ 0952281578 / 01098101081.

المجزر الآلي مزاد علني محافظة الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان