الأقصر تعلن طرح استغلال المجزر الآلي بالقرنة في مزاد علني

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدة العلنية العامة للترخيص باستغلال المجزر الآلي بالقرنة لمدة تسع سنوات.



وقال بيان لمحافظة الأقصر: إن قيمة تأمين دخول المزاد تبلغ 300 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة كراسة الشروط 499 جنيهًا.

وأوضح البيان أن المزاد يجري في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28/ 1/ 2025، وتباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد.

وأشار البيان إلى أنه يمكن التواصل مع إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر عن طريق الأرقام ت ف/ 0952281578 / 01098101081.