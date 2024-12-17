تطوير 3 طرق داخلية بمدينة أبورديس في جنوب سيناء بتكلفة 15 مليون جنيه

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، جولة ميدانية بالمدينة لتحديد تنسيق المرافق المخصصة للخطة الاستثمارية للطرق للعام المالي 2024 - 2025، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية بالمدينة.

وجرى خلال الجولة استعراض المواقع المحددة لتنفيذ مشروعات الطرق، والتأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان عدم تداخل الأعمال وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وآليات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضمان استدامتها.

وأكد رئيس المدينة، أهمية هذه الجولة في تحديد الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ مشروعات تطوير الطرق، موجها بضرورة التعاون الوثيق بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة.

وطالب بوضع جدول زمني محدد للمشروعات لضمان سرعة الإنجاز، وتحسين جودة الشوارع والمرافق العامة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن يجري تطوير 3 طرق رئيسية بالمدينة بتكلفة 15 مليون جنيه، وهم : طريق مبنى المكافحة بطول 600 متر، وعرض 12 متر، وطريق مبنى الأرصاد الجوية بطول 440 متر، وعرض 9 أمطار، وطريق محطة الكهرباء بطول 600 متر، وعرض 9 متر.

وأشار إلى أنه جاري تطوير الخدمات والبنية التحتية بالمدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 3024- 2025، والتي تبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة نائب رئيس المدينة، ومندوبين من شركات المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وشركة الاتصالات، و ممثلين من الإدارة الهندسية وأملاك الدولة.