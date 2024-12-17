ميناء سفاجا يستقبل 30 ألف طن ألومنيوم من السعودية

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 12 سفينة تجارية على أرصفة الموانئ التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، وسجلت تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 945 شاحنة و230 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي، أن حركة الواردات شملت 34000 طن بضائع، 467 شاحنة و214 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 478 شاحنة و16 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا ميناء السفينة BOS BROOK على متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، اليوم الثلاثاء، كما استقبل السفينة دليلة، واستقبل الميناء بالأمس 4 سفن وهي الحرية، بوسيدون إكسبريس، Alcudia Express وMAYA وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية 2، دليلة وAlcudia Express.

وسجل ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) ثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة sea wave2 متجهة إلى السعودية، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1525 راكب بموانيها.