شاب ينهي حياته بسبب خلافات مع زوجته في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى شاب حياته بتناول مادة سامة بمنزل أسرته؛ بسبب خلافات الزوجية، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "أحمد. ا" 43 عامًا عامل مصابًا بتسمم، ادعاء تناول قرص لحفظ الغلال، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

أفادت زوجته "شفا. م" 44 عامًا ربة منزل بأنه أثناء

تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ لسوء حالته النفسية؛ بسبب خلافات زوجية، ونفت الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.٩