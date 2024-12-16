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زوج يقتل زوجته بعد تعذيبها في القليوبية

10:54 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مروعة، حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بعد تعرضها للتعذيب والحرق بسبب خلافات أسرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالحادث، ووجه اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بسرعة التعامل مع البلاغ. وأفاد اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، أن المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، تلقى إخطارًا بمقتل ربة منزل على يد زوجها وفراره هاربًا.

كشفت تحريات المباحث أن الزوج اعتدى على زوجته بالضرب المبرح، وقام بحرقها في مناطق متفرقة من جسدها، كما ارتطم جسدها بالحائط حتى فارقت الحياة بين يديه، ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت التحريات أن الزوجين كانا معتادين تعاطي المواد المخدرة، وحدثت بينهما خلافات مستمرة تطورت إلى مشاجرات متكررة.

جرى نقل جثة المجني عليها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال التشريح بواسطة الطبيب الشرعي. كما طالبت النيابة بسرعة ضبط المتهم واستكمال تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.

حرر محضر بالواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الجريمة.

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